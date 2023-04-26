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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف علي موعد قرعة أمم افريقيا للشباب

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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تقام قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأوليمبى يوم 5 مايو المقبل بالمغرب، وهى البطولة الخاصة بالاعبين المنتخابات تحت ٢٣ سنة والتى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يبدأ ميكالي المعسكر بمران خفيف في أول أيام المعسكر، وذلك بتجنب حالات الاجهاد للاعبين خلال الفترة المقبلة خاصة وان ميكالي لا يريد خسارة اي عنصر من الفراعنة في المرحلة المقبلة . 
ويبدء معسكر الفراعنة غدا الخميس ويستمر حتي 30 أبريل الجاري، في إطار استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب، المؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

المنتخب الاوليمبي قرعة أمم إفريقيا