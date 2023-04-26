الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يواصل السقوط بهزيمة من برينتفورد

واصل فريق تشيلسي نتائجه السلبية خلال الموسم الجاري 2022-2023 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهزيمة جديدة من برينتفورد بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 33 من البريميرليج.

ولم يتذوق البلوز طعم الفوز منذ يوم 11 مارس الماضي في جميع البطولات، حينما فاز على ليستر سيتي بنتيجة 3-1 بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط تشيلسي في فخ الهزيمة مجددًا، بعد أيام من الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني من دور ربع النهائي، حيث خسر الفريق حينها بثنائية دون رد ذهابًا وإيابًا.

وجاء هدف اللقاء الأول عن طريق سيزار أزبيلكويتا مدافع الأزرق بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، وأضاف برايان مبيمو الهدف الثاني في الدقيقة 78 من زمن المواجهة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة، محتلًا بها المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 47 في المركز التاسع.