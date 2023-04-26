بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يقتنص فوزًا من وست هام بالبريميرليج

اقتنص فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزًا ثمينًا من مضيفه وست هام يونايتد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح كأساسي في اللقاء، ولعب دقائق المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف في مواجهة الليلة.

افتتح لوكاس باكيتا التهديف لصالح وست هام في الدقيقة 12، قبل أن يرد الهولندي كودي جاكبو مهاجم الريدز بهدف التعادل في الدقيقة 18، وكلا الهدفين من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، نجح رفاق صلاح في تحقيق الفوز عن طريق هدف من رأسية سجلها المدافع الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 67 من صناعة الظهير الأيسر أندرو روبرتسون الذي نفذ ركلة ركنية متقنة على رأس زميله.

وبهذا الفوز، قفز ليفربول إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز السابع، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.