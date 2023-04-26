إزالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات والتعديات بحي العجوزة.. صور

شن حى العجوزة اليوم حملة إشغالات لرفع كافة التعديات والمخلفات من المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات وايضا ترميم الطرق لتسهيل الحركة المرورية وإزالة الاتربة والتراكمات والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإشغالات والطرق والنظافة.

أسفرت تلك الحملات عن استكمال تركيب بلاط إنترلوك وبردورة بشارع حسين الجيزاوى بعد تنفيذ حفر خط كهرباء وتم رفع المخلفات بالكامل بجانب رفع كافة التعديات على الطرق ومصادرة الإشغالات والشيش من الكافيهات والمقاهى والمحلات التجارية ورفع الحواجز الحديدية والكتل الاسمنتية لتحقيق الانضباط بالشوارع من خلال القيام بحملات صباحية ومسائية وايضا المرور الميدانى ليلا وإلزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وتفعيل حملة ترشيد إستهلاك الكهرباء

كما تم رفع الاتربة والتراكمات وكنس وتجريد لبعض الشوارع الرئيسية والفرعية بقطاع العجوزة وأرض اللواء منها ترعة الزمر والصفطاوى وعبد ربة الشيمى وإزالة المخلفات والقمامة المتراكمة،وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة ومتابعة تنفيذ الحملات يوميا وعلى مدار الساعة.