الزمالك يهزم سيراميكا بهدف "الجزيري" في الدوري.. صور

فاز فريق الزمالك بنتيجة 1-0 على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع الفريقان مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

لقطة من المباراة

جاء الهدف في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول من برأسية رائعة لسيف الدين الجزيري بعد استحواذ وفرص ضائعة للزمالك، ثم دخل سيراميكا في اللقاء وأضاع أكثر من هجمة خطيرة للاعبه صلاح محسن، وفي الشوط الثاني حافظ الفارس الأبيض على النتيجة .

لقطة من المباراة

وخاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق ” شيكابالا”

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – سيف الجزيري – يوسف أسامة نبيه

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 30 في المركز الـ 11 .