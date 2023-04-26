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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هاريس: استحواذ بوش على "تي.إس.أي." سيعزز صناعة السيارات الكهربائية

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
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قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن استخواذ شركة الهندسة والتكنولوجيا الألمانية العملاقة بوش على أصول شركة "تي إس أي" الأمريكية لصناعة الرقائق بقيمة 1.5 ملير دولار سيعزز سلسلة توريد تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية.

وأضافت هاريس - في بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني اليوم /الأربعاء - أن هذا الاستثمار البالغ 1.5 مليار دولار سيؤدي إلى خفض التكاليف وتعزيز سلسلة توريد السيارات الكهربائية لدينا وسيساعد في إعادة بناء التصنيع الأمريكي وخلق فرصة اقتصادية للأسر العاملة في كاليفورنيا.

وأضافت أن الاستثمار سيعمل على ضخ المزيد من السيارات الكهربائية وهي أولوية عملت عليها منذ أن خدمت في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى كل هذا أصبح ممكنا بفضل أجندة الاستثمار في أمريكا التي تتبناها الإدارة الأمريكية منوهة أنه "لسوء الحظ، يعمل الجمهوريون في مجلس النواب على إعاقة هذا التقدم ووقف تمويل التصنيع الأمريكي وشحن الوظائف إلى الخارج ولن نسمح أنا والرئيس بايدن بحدوث ذلك".

كامالا هاريس السيارات الكهربائية البيت الأبيض كاليفورنيا