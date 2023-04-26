انفراد.. «البوابة نيوز» تكشف أسماء وعناوين مراكز تطعيمات الحجاج والمعتمرين بالمحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بدء استقبال مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين للمسافرين لأداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدة توافر كافة التطعيمات واللقاحات الخاصة بتأمين الحجاج من العدوى.

وأضافت أن الحجاج مسموح لهم بالحصول على لقاح السحائي الرباعي، والإنفلونزا وكورونا والسولك الخاص بشلل الأطفال.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الحجاج الذين سيحصلون على التطعيمات سيتم منحهم شهادة معتمدة تفيد حصولهم على التطعيمات المختلفة وبالجرعات المناسبة، وسيتم إرفاقها بكافة مستندات السفر للحج، مشيرة إلى أن تطعيم الإنفلونزا اختيارى للحجاج لكن باقى التطعيمات إجبارية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو قنديل ، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائى، أن مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ويتوفر فيها تطعيم السحائى الرباعى والسولك والأنفلونزا، وتابع: "تطعيم السولك بـ25 جنيها والأنفلونزا بـ25 جنيها والسحائى الرباعى بـ125 جنيها والكورونا مجانا من مراكز لقاحات كورونا فى مختلف المحافظات، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المكاتب تعمل يوميا ما عدا الإجازات الأسبوعية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا.

وقال عمرو قنديل ، إن الحصول على التطعيمات لا يتعارض مطلقا مع بعضها البعض.

وتابع: "يفضل الحصول على التطعيم قبل السفر بـ20 يوما على الأقل حتى يكون هناك ضمانة لفاعلية التطعيم بدء استجابة الجسم للمناعة".

وحذر مساعد وزير الصحة والسكان، الحجاج من الاحتفاظ بأى أدوية أو السفر بها بدون روشتة معتمدة من طبيب مدون فيها التشخيص والعلاج والجرعات، مشيرة إلى أن الأطفال يمكنهم الحصول على نفس اللقاحات حال السفر للحج.

ونصح مسئول الطب الوقائى، كبار السن فوق سن الـ50 عاما بالحصول على تطعيم المكورات الرئوية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل الكمامات والنظافة الشخصية بالإضافة إلى تجن الزحام قدر المستطاع، مشيرة إلى أن التطعيمات الاجبارية للحجاج يصدر بها شهادة معتمدة بينما لقاح الكورونا يصدر به شهادة كيو أر كود.

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009