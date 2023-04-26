ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انفراد.. «البوابة نيوز» تكشف أسماء وعناوين مراكز تطعيمات الحجاج والمعتمرين بالمحافظات

فحص الحجاج والمعتمرين
فحص الحجاج والمعتمرين - ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بدء استقبال مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين للمسافرين لأداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدة توافر كافة التطعيمات واللقاحات الخاصة بتأمين الحجاج من العدوى.

وأضافت أن الحجاج مسموح لهم بالحصول على لقاح السحائي الرباعي، والإنفلونزا وكورونا والسولك الخاص بشلل الأطفال.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى  أن الحجاج الذين سيحصلون على التطعيمات سيتم منحهم شهادة معتمدة تفيد حصولهم على التطعيمات المختلفة وبالجرعات المناسبة، وسيتم إرفاقها بكافة مستندات السفر للحج، مشيرة إلى أن تطعيم الإنفلونزا اختيارى للحجاج لكن باقى التطعيمات إجبارية.

 ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو قنديل ، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائى، أن مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ويتوفر فيها تطعيم السحائى الرباعى والسولك والأنفلونزا، وتابع: "تطعيم السولك بـ25 جنيها والأنفلونزا بـ25 جنيها والسحائى الرباعى بـ125 جنيها والكورونا مجانا من مراكز لقاحات كورونا فى مختلف المحافظات، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المكاتب تعمل يوميا ما عدا الإجازات الأسبوعية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا.

وقال عمرو قنديل ، إن الحصول على التطعيمات لا يتعارض مطلقا مع بعضها البعض.

وتابع: "يفضل الحصول على التطعيم قبل السفر بـ20 يوما على الأقل حتى يكون هناك ضمانة لفاعلية التطعيم بدء استجابة الجسم للمناعة". 

وحذر مساعد وزير الصحة والسكان، الحجاج من الاحتفاظ بأى أدوية أو السفر بها بدون روشتة معتمدة من طبيب مدون فيها التشخيص والعلاج والجرعات، مشيرة إلى أن الأطفال يمكنهم الحصول على نفس اللقاحات حال السفر للحج.

ونصح مسئول الطب الوقائى، كبار السن فوق سن الـ50 عاما بالحصول على تطعيم المكورات الرئوية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل الكمامات والنظافة الشخصية بالإضافة إلى تجن الزحام قدر المستطاع، مشيرة إلى أن التطعيمات الاجبارية للحجاج يصدر بها شهادة معتمدة بينما لقاح الكورونا يصدر به شهادة كيو أر كود.

 

 

 

0001
0001
0002
0002
0003
0003
0004
0004
0005
0005
0006
0006
0007
0007
0008
0008
0009
0009
0010
0010
وزارة الصحة والسكان مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين للمسافرين فريضة الحج تأمين الحجاج لقاح السحائى