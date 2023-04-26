الملك تشارلز يرفض خططًا لتسمية صالة الوصول 5 بمطار هيثرو باسمه

رفض الملك تشارلز الثالث تسمية صالة الوصول 5 بمطار هيثرو بإسمه، وهو ما جرى سابقًا حيث سميت صالة الوصول 2 باسم والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت مصادر حكومية إن الرفض جاء بسبب "اعتبارات بيئية" بسبب المشاكل بين سكان الحي وسلطة المطار حيث يرغب سكان الحي في نقل المطار، مشيرًا إلى أن بطاقة الأمتعة ستشير بدلًا من ذلك إلى يوم التتويج الذي يوافق 5 يونيو القادم، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وبحسب ما ورد، فقد رفض الملك تشارلز خطة مطار هيثرو لإعادة تسمية المبنى رقم 5 بإسمه حيث تسبب تردد الملك في اتخاذ القرار بسبب عدم إمكانية التحدث إلى الوزراء، فرفضه قصر باكنجهام دون التسبب في إحراج عام.

كان من المقرر أن يتم الاحتفال بالتتويج من خلال إعادة تسمية مطار هيثرو للصالة بإسم الملك الجديد، والذي يأتي بعد ما يقرب من عقد من إعادة تسمية الصالة 2 بإسم صالة الملكة اليزابيث.

وقال مصدر حكومي لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن الملك عارض العرض بشدة بسبب "اعتبارات بيئية"، بينما قال مصدر آخر إنه تم رفضه بسبب عدم وجود صلة بين المطار والملك.