مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق المحلة - طنطا

لقى شاب مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين بإصابات مختلفه ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد اليوم إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية وميكروباص بطريق المحلة -طنطا أمام مدخل قرية الهياتم نطاق مركز المحلة بمحافظة الغربية مما أدى أيضا لانقلاب السيارة النقل داخل ترعة الهياتم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 بإصابات متنوعة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين الى المستشفى وتم التحفظ على جثته بثلاجة حفظ الموتى و تقديم الاسعافات الأولية للمصابين والعلاج اللازم .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية علي الطريق.