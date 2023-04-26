نصف نهائي كأس إيطاليا.. إنتر ميلان يتقدم على يوفنتوس بالشوط الأول

تقدم فريق إنتر ميلان، على نظيره يوفنتوس بهدف للا شئ في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب جوزيبي مياتزا، والتي تقام في إطار مواجهات إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وسجل فيديريكو ديماركو، هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 15، ليضع الإنتر في المقدمة، واضعًا قدم النيراتزوري في نهائي كأس إيطاليا.

وكانت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب أليانز استاديوم.

وجاء تشكيل إنتر ميلان لمباراته ضد يوفنتوس، على النحو التالي.

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ماتيو دارميان – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزيل دومفريس - نيكولا باريلا – مخيتريان – هاكان تشالهان أوجلو - فيديريكو دي ماركو

وفي الهجوم: إيدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

فيما جاء تشكيل يوفنتوس، كالتالي.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو – جيلسون بريمير – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فابيو ميريتي – فيليب كوستيتِش

وفي الهجوم: أنخيل دي ماريا - فيديريكو كييزا.