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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة البريميرليج.. مانشستر سيتي يتقدم على أرسنال بهدفين بالشوط الأول

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وأرسنال
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تقدم فريق مانشستر سيتي، على ضيفه أرسنال بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد في قمة الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين التهديف لصالح السيتي في الدقيقة السابعة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف المدافع جون ستونز الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، ليتقدم السماوي بثنائية دون رد في مباراة حسم لقب البريميرليج.

وشهد الشوط الأول من اللقاء، إثارة كبيرة حيث أهدر إيرلينج هالاند مهاجم مان سيتي أكثر من فرصة أمام مرمى الجانرز، إذ نجح آرون رامسديل حارس فريق المدفعجية في التصدي لأكثر من كرة.

ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ70 نقطة، ولكن للأخير مباراتين مؤجلتين.

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