سناتور فرنسي: وضع أذربيجان نقطة تفتيش لها على ممر لاتشين "انتهاك للقانون الدولي"

أكد السناتور الفرنسي بيير أوزولياس، اليوم الأربعاء، أن وضع أذربيجان نقطة تفتيش لها على ممر لاتشين يُعتبر "انتهاكًا" للقانون الدولي.

وكتب أوزولياس -في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- "لقد انتهكت أذربيجان القانون الدولي بوضعها نقطة تفتيش على ممر لاتشين. كما أن هذه الخطوة تُضاف إلى القائمة الطويلة من الخطوات الغادرة التي اتخذتها باكو بالفعل. ويجب على المجتمع الدولي دعم أرمينيا على الفور".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.

يُشار إلى أن أذربيجان أقامت نقطة تفتيش لها على ممر لاتشين في 23 أبريل الجاري في انتهاك للبيان الثلاثي بين قادرة أرمينيا وأذربيجان وروسيا في 9 نوفمبر 2020. وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي عن قلقها بشأن نقطة التفتيش، بحسب "أرمنبريس".

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الانسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسئولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.