تنفيذي كفرالشيخ يوافق على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، مندوبًا عن مدير أمن كفرالشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكر للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.



وافق، المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إنشاء مكتب صحة بقرية 13 الخفير، فضلًا عن الوحدة الصحية بقرية 7 السلام، كما وافق على تخصيص مساحة 3 قراريط لإقامة محطة رفع صرف صحى الكفر الشرقى بالحامول.



كما كرم، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، على جهوده التي قدمها خلال فترة عمله وكيلا لوزارة الأوقاف، متمنيا له التوفيق في حياته المقبلة، كما كرم محمد عطيه عبد الرحيم الدسوقي، مساعد رئيس حي شرق للإزالات والاشغالات، ومحمد صلاح عبدالجليل أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، لتميزهما في عملهما.

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