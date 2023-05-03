حنان أبو الضياء تكتب : جنون العالم السرى للتجسس(6)

الأربعاء 03/مايو/2023 - 09:47 م

تشابمان الجاسوسة التى أعجب بها بايدن

ملكة جمال بولندا.. أول امرأة عميلة للبريطانيين

كان مشروع لارسون اختطاف متخصصى الصواريخ والصواريخ الإيطاليين وإحضارهم إلى أمريكا

فى 18 ديسمبر 1996 تم القبض على إيرل إدوين بيتس فى أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالى فى كوانتيكو بولاية فرجينيا بيتس، وهو عميل خاص لمكتب التحقيقات الفيدرالى، بتهمة التجسس نيابة للاتحاد السوفيتى/ روسيا، لم يتم تجنيد بيتس من قبل KGB / SVR. مثل الكثيرين.

بيتس كان جزءًا من فريق وكلاء FBI الخاصين والمحللين ومجموعة المراقبة الخاصة SSG، تتمثل مهام وحدة المخابرات المركزية فى الكشف عن عمليات التجسس لضباط KGB /GRU فى البعثة السوفيتية لدى الأمم المتحدة، والقنصلية السوفيتية العامة فى نيويورك، ومجموعة من الكيانات غير الرسمية التى استخدمها ضباط المخابرات السوفيتية للتستر، كان بيتس، وهو عضو فى الفرقة I9، يركز على ضباط المخابرات السوفيت فى الأمم المتحدة.

كان بيتس أيضا رجلا ساخطا للغاية يشعر بعدم التقدير، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست فى سبتمبر 1996، عندما تم تعيين بيتس فى نيويورك، وجد مسكنا فى جرينوود ليك، نيويورك، على بعد ساعتين من مكتبه، حيث كان هذا ما يستطيع تحمله، كان هو وزوجته فى حالة من النفور المفرط، ويعيشان على ديون بطاقة الائتمان والأموال التى اقترضها من الأسرة.

قال لصحيفة الواشنطن بوست: «لدى رغبة عارمة للهجوم والهجوم. أدركت فى ذلك الوقت أن الطريقة لإيذاء مكتب التحقيقات الفيدرالى هى إفشاء أسرارها. كنت أرغب فى الحصول على اللكمات، أردت أن أؤذيهم، كيف قرر فى مارس 1987 أنه سيصبح خائنا، حدث ذلك فى وقت مبكر جدا فى صباح أحد الأيام. كنت مستلقى هناك مستيقظا. كان على أن أفكر فى الجوانب الإيجابية والسلبية».

استمر خمس سنوات من التجسس، عقد خلالها بيتس اجتماعات متعددة مع المخابرات السوفيتية. تلقى بيتس أكثر من 124000 دولار نقدا من KGB، ووفقا لاعتراف بيتس، كان KGB يحتفظ بأكثر من 100000 دولار فى حساب ضمان فى موسكو.

بعد ظهر يوم السبت، 26 أغسطس، 1995، رن جرس الباب فى منزل بيتس فيرجينيا، أجابت مارى بيتس وواجهت رجلا سأل: هل يمكننى رؤية زوجك، كان ذلك الرجل رولين جيكيا، عندما جاء بيتس إلى الباب، قال جيكيا: «هناك ضيف يزورنى. أراد أن يراك. إنه فى سيارتى. إنه من موسكو».

الاجتماع الأول مع «رجل من موسكو»، الذى كان فى الواقع عميلًا خاصًا لمكتب التحقيقات الفيدرالى، فى ذلك الاجتماع، تم تزويد بيتس بظرف مختوم يحتوى على تعليمات لتحميل قطرة ميتة فى 9 سبتمبر، والإشارة إلى أن الموقع تم تحميله، كما تضمنت الرسالة أيضا تكليفًا ظاهريا من SVR لبيتس، بالإضافة إلى ذلك، تم منح بيتس 15000 دولار من فئة 100 دولار، أنهى بيتس الاجتماع بـ«سأفعل ما بوسعى».

على مدار الـ16 شهرا التالية، كان لدى بيتس 22 عملية تسليم إضافية للمعلومات السرية، واثنين من الاجتماعات وجها لوجه وعدد من المكالمات الهاتفية، وأخذ 65000 دولار. كان الهدف من خدعة مكتب التحقيقات الفيدرالى هو الحصول على معلومات كافية لإدانة بيتس بالتجسس، فى الماضى والحاضر.

فى 18 ديسمبر 1996، ألقى القبض على إيرل بيتس فى مكتبه بأكاديمية مكتب التحقيقات الفدرالى فى كوانتيكو بولاية فيرجينيا، اعترف بيتس بالتجسس فى مارس 1997 وحكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما، تم إطلاق سراحه فى 20 ديسمبر 2019.

اقتراح فردى

بدأت آنا تشابمان بالتجسس لصالح روسيا فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين وأصبحت مشهورة بذلك فى روسيا. عندما كلفتها الحكومة الروسية بالإبقاء على إدوارد سنودن فى البلاد، حاولت إغرائه من خلال اقتراحها على «تويتر»، هى سيدة أعمال روسية، وقد تم القبض عليها مع تسعة أشخاص آخرون يوم 27 يونيو 2010 وقد أعيدت تشابمان إلى روسيا يوم 8 يوليو فى إطار صفقة تبادل جواسيس، هى الأكبر من نوعها منذ نهاية الحرب الباردة، والدها فاسيلى كوشيتشينكو كان مسؤول كبير فى الاستخبارات السوفيتية.

انتقلت تشابمان إلى لندن فى عام 2003 أو 2004، وعملت فى نت جتس، باركليز، عملت فى عدد قليل من الشركات الأخرى لفترات وجيزة، التقت أليكس تشابمان فى حفلة فى لندن فى عام 2001 وتزوجا بعد ذلك بوقت قصير فى موسكو، ونتيجة لذلك اكتسبت الجنسيتين الروسية والبريطانية، وحصلت على جواز سفر بريطانى.

من 2009-2010 أقامت على بعد مبنى واحد من شارع وول ستريت فى مانهاتن، وفى حسابها الخاص على موقع لينكد إن عرفت نفسها على أنها الرئيس التنفيذى لشركة بيع عقارات دولية، وقد ذكر أليكس أن آنا قالت له أن الشركة كانت تعانى من المديونية فى أول عامين، ثم فجأة فى عام 2009، كان لديها ما يصل إلى 50 موظفا ومشروع تجارى ناجح، كانت تواعد ميشال بيتان، صاحب المطعم البارز فى نيويورك، وقالت فى وقت لاحق فى وصف وقتها فى الولايات المتحدة باقتباس جملة تشارلز ديكنز، «كان أفضل الأوقات، وكان أسوأ الأوقات».

طلب شهادتها فى المحاكمة المغلقة الغيابية للكولونيل ألكسندر بووتيف التى أقيمت فى موسكو فى مايو ويونيو 2011، وشهدت تشابمان فى المحاكمة أن ألكسندر بووتيف هو الوحيد الذى يمكن أن يكون قد قدم للسلطات الأمريكية المعلومات التى أدت إلى إلقاء القبض عليها فى عام 2010؛ وزعمت أيضا أنه ألقى القبض عليها بعد وقت قصير من اتصال لعميل أمريكى سرى متخفى باستخدام الكود الذى يعرفه بووتيف فقط.

فى عام 2012 ذكر أن تشابمان أوقعت عضو بارز فى مجلس وزراء الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى عملية ابتزاز نتيجة علاقة جنسية معها، وقيل أن الدافع الأساسى وراء هذه الخطوة هى إضافة عضوا آخر إلى شبكة التجسس التى كانت فيها. الخطة انطوت على أن تقوم تشابمان بإغواء هدفها قبل استخراج المعلومات منه. تشابمان هى واحدة من اثنين فقط من الشبكة الروس الذين اعتقلوا فى يونيو 2010 الذين لم يستخدموا اسم مستعار.

بعد القبض عليها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية لتورطها فى شبكة التجسس، اكتسبت تشابمان النجومية، وظهرت صور لتشابمان مأخوذة من صفحتها على موقع الفيسبوك على شبكة الإنترنت، وتم تحميلها عدة أشرطة فيديو لها على اليوتيوب، وبسبب انتمائها للاتحاد الروسى أدى إلى أن واحد من وسائل الإعلام أشار إليها باسم «الحمراء تحت السرير».

مجلات وصفحات على الإنترنت تناولت بالتفصيل أسلوبها فى الأزياء واللباس، وقد وصفت تشابمان من قبل وسائل الاعلام المحلية فى نيويورك باعتبارها رمز للحانات والمطاعم. نائب الرئيس الأمريكى حينذاك جو بايدن، عندما سئل مازحا مع مقدم البرنامج التلفزيونى الكوميدى الأمريكى المشهور جاى لينو فى برنامجة، «هل لدينا أى جواسيس مثيرين؟»، فأجاب فى لهجة جادة وهمية، «دعونى أكون واضحا. لم تكن فكرتى إعادتها إلى بلادها».

مطلوبة حية أو ميتة

كريستين جرانفيل أشهر مآثر سكاربيك ملكة جمال بولندا السابقة، أمضت المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية فى التجسس لصالح البريطانيين فى فرنسا، كانت أول امرأة عميلة للبريطانيين تخدم فى هذا المجال وأطول خدمة بين جميع الوكلاء البريطانيين فى زمن الحرب، وقد كان لها الفضل فى الحيلة والنجاح فى التأثير على قرار المنظمة لتجنيد المزيد من النساء كوكلاء فى البلدان التى احتلها النازيون، فى عام 1941 بدأت فى استخدام الاسم المستعار كريستين جرانفيل.

أغرب رجل يلعب البيسبول

كان موريس مو بيرج، الذى يطلق عليه لقب «أغرب رجل يلعب البيسبول على الإطلاق»، يتمتع بذكاء مذهل، كان بيرج يقرأ أحيانا عشر صحف فى وقت واحد. جذبت هدايا بيرج للغة والحفظ انتباه مسؤولي OSS، وقضى بيرج الحرب فى مقابلة علماء فيزيائيين أوروبيين، وتتبع تقدم ألمانيا فى القنبلة الذرية.

فى مرحلة ما، ذهب إلى منطقة العدو لحضور محاضرة ألقاها الفيزيائى الألمانى الحائز على جائزة نوبل فيرنر هايزنبرج، موريس بيرج صيادا ومدربا أمريكيا فى دورى البيسبول الرئيسى، والذى عمل لاحقا كجاسوس لمكتب الخدمات الإستراتيجية خلال الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أنه لعب 15 موسما فى البطولات الكبرى، تقريبا لأربعة فرق فى الدورى الأمريكى، إلا أن بيرج لم يكن أبدا أكثر من لاعب عادى.

انتشرت سمعته كمفكر من خلال ظهوره الناجح كمتسابق فى برنامج المسابقات الإذاعية «معلومات من فضلك»، حيث أجاب على أسئلة حول أصل الكلمات والأسماء من اليونانية واللاتينية، والأحداث التاريخية فى أوروبا والشرق الأقصى، والمستمرة، المؤتمرات الدولية.

كجاسوس يعمل لحساب حكومة الولايات المتحدة، سافر بيرج إلى يوغوسلافيا لجمع معلومات استخبارية عن مجموعات المقاومة التى كانت الحكومة الأمريكية تدرس دعمها، تم إرساله فى مهمة إلى إيطاليا، حيث أجرى مقابلات مع العديد من الفيزيائيين فيما يتعلق بالبرنامج النووى الألمانى النازى.

مع هجوم اليابانيين على بيرل هاربور فى 7 ديسمبر 1941، دخلت الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الثانية. للقيام بدوره فى المجهود الحربى، قبل بيرج منصبا فى مكتب نيلسون روكفلر لمنسق شؤون الدول الأمريكية OIAA فى 5 يناير 1942. بعد تسعة أيام، توفى والده برنارد، خلال صيف عام 1942، قام بيرج بفحص اللقطات التى صورها لخليج طوكيو لضباط استخبارات الجيش الأمريكى جيش الولايات المتحدة.

من أغسطس 1942 إلى فبراير 1943، كان بيرج فى مهمة فى منطقة البحر الكاريبى وأمريكا الجنوبية، كانت وظيفته مراقبة الصحة واللياقة البدنية للقوات الأمريكية المتمركزة هناك.

فى 2 أغسطس 1943، قبل بيرج منصبا فى مكتب الخدمات الإستراتيجية فرع العمليات الخاصة SO براتب قدره 3800 دولار سنويا، كان ضابط عمليات شبه عسكرية فى جزء من مرصد الصحراء والساحل الذى تطور ليصبح حاليا قسم الأنشطة الخاصة لوكالة المخابرات المركزية. فى سبتمبر، تم تعيينه فى فرع OSS Secret Intelligence( SI)، ومنح مكانا فى مكتب OSS SI Balkans، فى هذا الدور، ومقره فى واشنطن، راقب عن بعد الوضع فى يوغوسلافيا.

فى أواخر عام 1943، تم تكليف بيرج بمشروع لارسون، وهى عملية OSS أنشأها رئيس المشاريع الخاصة في OSS جون شاهين، كان الغرض المعلن من المشروع هو اختطاف متخصصى الصواريخ والصواريخ الإيطاليين فى إيطاليا وإحضارهم إلى الولايات المتحدة، وهناك مشروع آخر مخفى داخل لارسون يسمى مشروع AZUSA، والذى كان يهدف إلى إجراء مقابلات مع الفيزيائيين الإيطاليين لمعرفة ما يعرفونه عن فيرنر هايزنبرج وكارل فريدريش فون فايزساكر.

من مايو إلى منتصف ديسمبر 1944، تجول بيرج فى أنحاء أوروبا، وأجرى مقابلات مع علماء الفيزياء وحاول إقناع العديد منهم بمغادرة أوروبا والعمل فى الولايات المتحدة. فى بداية شهر ديسمبر، وصلت أخبار حول إلقاء هايزنبرج محاضرة فى زيورخ إلى OSS، تم تكليف بيرج بحضور المحاضرة وتحديد ما إذا كان أى شيء قاله هايزنبرج يقنعه بأن الألمان كانوا على مقربة من قنبلة، إذا توصل بيرج إلى أن الألمان كانوا قريبين، فقد كان لديه أوامر بإطلاق النار على هايزنبرج؛ قرر بيرج أن الألمان لم يكونوا قريبين. بناء على أوامر مباشرة من الرئيس فرانكلين روزفلت، أقنع بيرج أنطونيو فيرى، الذى شغل منصب رئيس برنامج الأبحاث الأسرع من الصوت فى إيطاليا، بالانتقال إلى الولايات المتحدة والمشاركة فيتطوير الطائرات الأسرع من الصوت هنا، عندما عاد بيرج مع فيرى، علق روزفلت «أرى أن مو بيرج لا يزال يصطاد جيدا»، خلال الفترة التى قضاها بيرج فى سويسرا، أصبح صديقا مقربا للفيزيائى بول شيرير، استقال بيرج من OSS بعد الحرب فى يناير 1946.

بعد الحرب العالمية الثانية

فى عام 1951، توسل بيرج إلى وكالة المخابرات المركزية التى حلت محل OSS لإرساله إلى دولة إسرائيل التى تأسست مؤخرا، وكتب فى دفتر ملاحظاته «على اليهودى أن يفعل هذا»، رفضت وكالة المخابرات المركزية طلب بيرج، ولكن فى عام 1952، عينت وكالة المخابرات المركزية بيرج لاستخدام اتصالاته القديمة من الحرب العالمية الثانية لجمع معلومات حول مشروع القنبلة الذرية السوفيتية، بالنسبة إلى المصروفات التى تزيد عن 10000 دولار والتى تلقاها بيرج، لم تتلق وكالة المخابرات المركزية شيئا، قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الذى تحدث مع بيرج عندما عاد من أوروبا إنه كان غير مستقر.

على مدار العشرين عاما التالية، لم يكن لدى بيرج وظيفة حقيقية، لقد عاش على حساب الأصدقاء والأقارب الذين تحملوه بسبب جاذبيته، عندما سألوا عما يفعله من أجل لقمة العيش، كان يجيب بوضع إصبعه على شفتيه، مما يعطيهم الانطباع بأنه لا يزال جاسوسا.

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