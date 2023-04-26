البلشي: "التشريعات" تتصدر مطالب الصحفيين بشأن الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النصيب الأكبر في مقترحات أعضاء الجمعية العمومية بشأن الحوار الوطني كان من نصيب التشريعات المطلوبة كتعديلات لقانون النقابة وإصدار القوانين المكملة للدستور.

وأضاف خلال الجلسة النقاشية التي دعت إليها النقابة عصر اليوم الأربعاء لمناقشة محاور الصحفيين المقدمة للحوار الوطني أن “البعض تقدم بمقترحات لتعديلات تفصيلية في قانون النقابة بإزالة مواد الاتحاد الاشتراكي، وتعديلات لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء التصريحات المطلوبة فيهم والاكتفاء بكارنيه النقابة، بجانب جزء خاص عن الرواد وإعطائهم حق الترشيح والانتخاب، كذلك مقترح من زميلات بإقرار مقعد للمرأة في التجديد النصفي”.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني، واليوم الأربعاء.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم 17 مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني. ويناقش الاجتماع المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في إطار المحاور التالية:

أولًا: محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.

ثانيًا: محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.

ثالثًا: محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

رابعًا: محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.