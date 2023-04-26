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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الوفد يعلن فتح باب التقدم للجان النوعية لمدة 15 يومًا

حزب الوفد
حزب الوفد
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شهد الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد اجتماعًا برئاسة الدكتور عبد السند يمامة طرح 3 موضوعات للمناقشة منها اللجان العامة واللجان النوعية، والتصديق على ميزانية العام الماضي).

وأوضح يمامة، أنه بشأن موضوع اللجان النوعية فتحنا باب التقدم إلى اللجان النوعية، وهي لجان متخصصة ولها شروط منها المؤهل العالي وما فوقه.

وتابع: “وقد تقدم إلينا 811 عضوًا من 24 محافظة انتهت إلى اختيار 263 عضوًا وقمنا بتنقية موضوعية ولذلنا بحاجة إلى 250 عضوًا أخرين، ولذلك قررنا فتح باب التقدم إلي اللجان النوعية مرة أخرى لمدة 15 يومًا”.
وأكد الدكتور عبد السند يمامة، أن عملية التنقية تمت طبقًا للشروط المطلوبة للانضمام وأنه لم يستبعد أحد ولم يضف أحد وبعد التنقية، لا يزال لدينا 250 مكان شاغر.

حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد