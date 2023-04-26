الجيش السوداني يوافق على مبادرة "الإيقاد" لتمديد الهدنة

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، موافقته على مبادرة منظمة "الإيقاد" التي تمخضت عن اجتماع بين رؤساء دول المنظمة لتمديد الهدنة في السودان لإيجاد حل للأزمة الحالية.

وقال مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان له اليوم، إن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان تسلم مبادرة منظمة الإيقاد التي تمخضت عن الاجتماع الإسفيري الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة.

وأضاف البيان أنه تقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية وتتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلي ٧٢ ساعة إضافية، وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

وأشار البيان إلى أن البرهان أبدى موافقته المبدئية على تلك المبادرة، وتقدم بالشرك لممثلي المنظمة على مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية.