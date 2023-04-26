الدوري الإنجليزي.. تعادل إيجابي بين ليفربول ووست هام بالشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي ليفربول ووست هام يونايتد، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح لوكاس باكيتا التهديف لصالح وست هام في الدقيقة 12، ليرد الهولندي كودي جاكبو مهاجم الريدز بهدف التعادل في الدقيقة 18، وكلا الهدفين من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في التشكيل الأساسي لفريقه أمام المطارق، بعدما جلب لفريقه 3 نقاط ثمينة بالفوز على نوتنجهام فورست بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الماضية من البريميرليج، حيث أحرز الهدف الثالث للحمر وهو هدف الانتصار.

ويحتل ليفربول، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يأتي وست هام في المركز الرابع عشر وفي رصيده 34 نقطة.