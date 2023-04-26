الخارجية الروسية: نلاحظ استعداد بكين لبدء عملية تفاوضية بشأن الأزمة الأوكرانية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها تلحظ استعداد بكين لبدء عملية تفاوضية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على المحادثة الهاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - "نلاحظ استعداد الجانب الصيني لبذل جهود لتأسيس عملية تفاوض".

وأضافت "نرى توافقا واسعًا في توجهاتنا المبدئية مع بنود وثيقة الموقف ذات الصلة، التي نشرتها وزارة الخارجية الصينية في 24 فبراير الماضي".

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمبادرة من الجانب الأوكراني.

وقال بيان للخارجية الصينية "إن الرئيس شي جين بينج، أبلغ الرئيس الأوكراني بأن الصين سترسل الممثل الخاص للحكومة الصينية المعني بشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء مناقشات معمقة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

وأكد الرئيس الصيني، بحسب البيان، وقوف بلاده إلى جانب السلام فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، مضيفا "أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما".

وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تفكر جميع الأطراف بجدية في الأزمة الأوكرانية، وأن تبحث بشكل مشترك عن طرق لإحلال السلام والاستقرار بشكل دائم في أوروبا عبر الحوار".