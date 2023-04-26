الدوري الممتاز.. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 1-0 على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الجاري مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول من برأسية رائعة لسيف الدين الجزيري بعد استحواذ وفرص ضائعة للزمالك، ثم دخل سيراميكا في اللقاء وأضاع أكثر من هجمة خطيرة للاعبه صلاح محسن.

وخاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق ” شيكابالا”

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – سيف الجزيري – يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وسيد عبد الله “نيمار” ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

يأتي الفريق الأبيض قبل مواجهة سيراميكا في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.