الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023.

ويحل برشلونة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على رايو فاليكانو بملعب فاييكاس، في المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هجوم البلوجرانا أمام فاليكانو، بمعاونة فيران توريس ورافينيا.

وعاد بيدري للتشكيل الأساسي للفريق الكتالوني، بعد عوته من غياب طويل بسبب الإصابة، حيث شارك في اللقاء الماضي أمام أتلتيكو مدريد.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه ريال مدريد، فيما يأتي رايو فاليكانو عاشرًا وفي رصيده 40 نقطة.

تشكيل برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو

وجاء تشكيل برشلونة، على النحو التالي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- ماركوس ألونسو- رونالد أراوخو- جول كوندي

خط الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- جافي

وفي الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - فيران توريس.