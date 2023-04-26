العاهل الأردني يؤكد أهمية تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في بلاده

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في بلاده باعتبارها عنصرا مهما في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضح الملك عبد الله الثاني - في اجتماع عقد بقصر الحسينية؛ لمتابعة مراحل خطة تنفيذ وزارة الاستثمار - ضرورة مواصلة العمل على تطوير الإجراءات وتسهيلها، وتعزيز التكاملية بين مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة..داعيًا إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين سواء المحليين أو من خارج الأردن وإطلاعهم على الفرص المتاحة وميزاتها.

من جانبه..قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إن جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين على رأس الأولويات الحكومية، مشيرا إلى أن نفاذ قانون البيئة الاستثمارية الجديد زاد من حجم الاستثمارات بالأردن.

وبدورها..أشارت وزيرة الاستثمار خلود السقاف إلى أن الوزارة ستطلق منصة الاستثمار قريبًا، متضمنة معلومات شاملة عن الفرص والإمكانات المتوفرة في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضحت أن الخطة ركزت على الجودة والتميز باعتبارهما قيمتان أساسيتان للاستثمار في الأردن، لافتة إلى أنها ستركز بمراحل تنفيذها على تحديث الأرقام والبيانات والدراسات المتصلة بالفرص المتاحة والترويج لها.

وأشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار بالمملكة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 49% مقابل الفترة ذاتها العام السابق، منوهة بأنه تم تحديث التعليمات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار، وإنجاز المرحلة الأولى من أتمتة الإجراءات، وإعداد خارطة تفاعلية للاستثمار، ودراسة الفرص المتاحة، وإعداد استراتيجية لتشجيع الاستثمار.