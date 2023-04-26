يانكون يقود مرانًا قويًّا لحراس الأهلي بالمغرب

قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانًا قويًّا لرباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في إطار استعدادات الأهلي لمباراة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأدى رباعي حراس المرمى تدريبات بدنية مكثفة، قبل أن يؤدي تدريبات متنوعة شهدت التركيز على العديد من الجوانب الفنية، لتجهيز جميع الحراس بالشكل المطلوب قبل المباراة. ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمد الغزاوي عضو المجلس، إلى الدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء في مباراة الإياب التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، بعد أن كان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.