فقرات بدنية واستشفائية للاعبين في مران الأهلي

قام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بوضع برنامج استشفائي وبدني للاعبين في بداية فقرات المران الجماعي للفريق، الذي أقيم اليوم الأربعاء بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، جميع اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بعضها بالكرة استمرت لمدة ٤٠ دقيقة.

وحرص المدير الفني على تخصيص فقرات تدريبية بدنية واستشفائية، للتخلص من إجهاد السفر وكذلك الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمد الغزاوي عضو المجلس، إلى الدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء السبت المقبل بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.