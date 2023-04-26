وزير الشباب يفتتح المهرجان الرياضي الأول للجامعات ويلتقي طلاب جامعة سيناء

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المهرجان الرياضى الأول لجامعات مدن القناة والدلتا بجامعة سيناء فرع العريش تحت شعار "سيناء أولًا"، وذلك بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع جامعة سيناء، وذلك فى ضوء زيارته الميدانية التى يقوم بها،اليوم الأربعاء، لمحافظة شمال سيناء للمشاركةً فى الاحتفالات بالعيد القومى لسيناء.

يشارك فى المهرجان 250 طالبًا وطالبة من 9 جامعات، ويقام خلال الفترة 25-28 إبريل الجارى، ويتضمن مجموعة من المنافسات الرياضية فى "كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، وتنس الطاولة".

وشهد وزير الشباب والرياضة اللقاء الحوارى مع مجموعة من طلاب جامعة سيناء وأعضاء الكيانات الشبابية، والهيئات البرلمانية ضمن برنامج زيارة المحافظة لفتح لقاء حوارى معهم، والتعرف على رؤاهم حول مختلف القضايا، وتطلعاتهم واحتياجتهم من الوزارة من مشروعات وأنشطة مستقبلية.

أشاد الدكتور أشرف صبحى بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ المشروعات المختلفة لطلاب الجامعات المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية وعلى مدار العام الدراسى، لافتًا إلى أهمية مشاركة طلاب الجامعات فى مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية التى تنفذها الوزارة لهم بالتعاون مع إدارات الأنشطة بمختلف الكليات بما يعزز من مهاراتهم وقدراتهم ومشاركتهم المجتمعية.

أعرب الوزير عن خالص تمنياته لطلاب جامعة سيناء بالتوفيق فى مرحلتهم الدراسية بالجامعة، وتحقيق أفضل النتائج العلمية، تمهيدًا للتخرج والمشاركة فى التنمية الكبيرة التى تشهدها البلاد فى شتى القطاعات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا أن الشباب يمثلون الركن الرئيسي فى عملية البناء والتنمية الراهنة وفق استرايتجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة مصر 2030.

تطرق وزير الشباب والرياضة -فى حديثه- إلى تجربة الوزارة لتثقيف الشباب سياسيًا وصقل مهاراتهم فى هذا الشأن من خلال تجربة برلمانى الطلائع والشباب، والعمل على تطويرهما بشكل دائم، وإنشاء نماذج محاكاة لمجلسى النواب والشيوخ، لتوسيع مدارك الشباب، وتوعيتهم بالتحديات وآليات مواجهتها، وتعرفهم عن قرب لواقع المشكلات ومختلف القضايا الراهنة فى ضوء خلق جيل واعٍ ومثقفٍ وعلى دراية كاملة بحقائق الأمور بعيدًا عن الشائعات المغرضة، وقادر على حمل لواء التنمية.

قال الدكتور أشرف صبحى:"نجتمع اليوم فى الاحتفالات بعيد تحرير سيناء حيث استعادة أرض الوطن بدماء وتضحيات أبناء مصر من رجال القوات المسلحة البواسل، واليوم نشهد حالة الأمن والأمان والتنمية التى تشهدها سيناء بعد تغلب الدولة المصرية على الإرهاب الذى كان يمثل التحدى الأكبر بسيناء، وذلك على أيدى أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية".

واختتم اللقاء بإقامة حفل تضمن عدة فقرات فنية بمشاركة مجموعة من النشء المبدعين فى الموسيقى والكورال من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، وفرق طلاب الجامعات المبدعين من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وفقرة شعر قدمها الموهوبون من الذين شاركوا فى المؤتمر الوطنى الأول للنشء.

جاء ذلك برفقة كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ولفيف من السادة المسئولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من السادة النواب.