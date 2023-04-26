هاشتاج مصر مبتسبش ولادها يتصدر ترند تويتر

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج مصر مبتسبش ولادها، حيث تصدر الهاشتاج ليصبح ضمن قائمة الاكثر قراءة خلال الساعات الماضية.

وأثبتت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، نجاحها في إدارة ملف إعادة المصريين من السودان والملف الخارجي بشكل عام، وقدرتها على حماية أبناءها في الداخل والخارج.

دور مصر حاضرا في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان التي تشهد الأزمة الراهنة بين قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش النظامي، واندلعت الاشتباكات بينهما في 15 أبريل الجاري ما يمثل تحديًا بالغًا للاستقرار فى المنطقة بأسرها.

وتحركت مصر على عدد من المحاور للتعامل مع ملف إعادة المصريين من السودان، وانعقدت اللجنة الدائمة التي تجتمع في الحالات المماثلة لأن "مصر دولة عظيمة مبتسيبش أولادها".

وفي هذا الإطار أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، عن شكره لجمهورية مصر، على المساعدة في إجلاء الباكستانيين العالقين في السودان.

كما تحرص الدولة المصرية أيضا على أمن واستقرار السودان الشقيق، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، لذلك كانت هناك جهود حثيثة من جانب القيادة المصرية للتهدئة، ودفع الأطراف المتصارعة إلى مائدة الحوار، من أجل تغليب المصلحة العليا للبلاد.