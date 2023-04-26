قمة البريميرليج.. أرسنال بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل أرسنال، اليوم الأربعاء، ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ أرتيتا، المباراة بالقوة الضاربة، حيث دفع بالثلاثي بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، وجابرييل جيسوس.

وعاد جرانيت تشاكا لتشكيل الجانرز الأساسي، بعد غيابه عنه في لقاء ساوثهامبتون الماضي، ليعود أمام المواجهة المرتقبة أمام السيتي.

تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي

وجاء تشكيل أرسنال، كالآتي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- جابرييل ماجاليس- روب هولدنج- بن وايت

خط الوسط: توماس بارتي- جرانيت تشاكا- مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل جيسوس- بوكايو ساكا.

ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ70 نقطة، ولكن للأخير مباراتين مؤجلتين.