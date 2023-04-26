بالعلم المصري والورد.. لحظة وصول مصريين وسودانيين من السودان إلى القاهرة

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، بثا حيا للحظة وصول طائرة جديدة إلى مطار شرق القاهرة، تقل عددا من المصريين القادمين من مطار بورتوسودان ومطار دنقلة.

ورفع المصريون العائدون من السودان، أعلام مصر، مرددين هتافات تحيا مصر، فور وصولهم إلى الأراضى المصرية، فيما تم توزيع الورود عليهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه السلطات والجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان من أجل عودة المصريين من السودان.

وأكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، كما أكدت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظيًا عمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان، موجهًا بتقديم كافة الدعم لعملية الإجلاء.

وأضافت المصادر أن خلية أزمة مكونة من وزارة الدفاع والمخابرات العامة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة يتابعون عملية إجلاء المصريين من السوادان، وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية من عملية إجلاء المصريين بالسودان.

وشددت المصادر على أن هناك تنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة، كما كشفت المصادر أن الدولة المصرية تقوم بعملية مساعدة الدول الصديقية في عملية إجلاء راعيها.