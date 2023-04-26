الدوري الإنجليزي.. ستيرلينج مهاجمًا في تشكيل تشيلسي أمام برينتفورد

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف تشيلسي، اليوم الأربعاء، نظيره برينتفورد على ملعب ستامفورد بريدج، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ودفع لامبارد، بالدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج، كمهاجم في التشكيل الأساسي للبلوز أمام برينتفورد، مع غياب الألماني كاي هافيرتز للإصابة.

ويحتل تشيلسي، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، فيما يأتي برينتفورد عاشرًا بـ44 نقطة.

تشكيل تشيلسي

وجاء تشكيل تشيلسي، كالتالي.

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فوفانا - تياجو سيلفا - تشالوباه

خط الوسط: أزبيلكويتا - إنزو فيرنانديز - كوفاسيتش - تشيلويل

وفي الهجوم: نجولو كانتي - ستيرلينج - جالاجير.