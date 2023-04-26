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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا في الدوري

الجزيري لاعب الزمالك
الجزيري لاعب الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحى .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – حاتم سكر .

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق ” شيكابالا”

خط الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – سيف الجزيري – يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و حسام عبد المجيد وسيد عبد الله “نيمار” ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

يأتي الفريق الأبيض قبل مواجهة سيراميكا في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.

الزمالك كارلوس أوسوريو مسابقة الدورى الممتاز محمود عبد الرازق ” شيكابالا”