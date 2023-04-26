مانشستر سيتي vs أرسنال.. من يحسم لقب البريميرليج؟| شاهد

يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، في مبارة ستحسم بنسبة كبير بطل البريميرليج لموسم 2022-2023.

وبالرغم من تفوق أرسنال على مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط، إلا أن الأخير لديه مباراتين مؤجلتين، مما يعني أن فوز مانشستر سيتي بجميع مبارياته يعني تتويجه باللقب، وفي حالة فوزه على الأرسنال يصبح قريبا جدا من اللقب، بينما فوز أرسنال بالمباراة سيعني أن مصير الدوري أصبح في يد أرسنال.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، مستعينا بمجموعة من أبرز نجوم العالم وعلى رأسهم هالاند.

ولم ينجح في تحقيق هذه الثلاثية سوى نادي مانشستر يونايتد، بينما يسعى أرسنال إلى العودة إلى منصات التتويج مجددا، في موسم يعد الأفضل لأرسنال خلال السنوات الأخيرة.