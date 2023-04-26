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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

متحدث الخارجية: 2679 مواطنًا مصريا تم إجلاؤهم من السودان حتى الآن

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء ١١٤٠ مواطنًا مصريًا اليوم الأربعاء. 

 

وأوضح “أبوزيد” أنه تم إجلاء ٤٤٣ مواطنًا مصريًا من السودان عبر الإجلاء البري و٦٩٧ مواطنًا عن طريق الإجلاء الجوي، من خلال تنفيذ ٧ رحلات عبر المجهود الجوي في اطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحًا وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٢٦٧٩ مواطنًا حتى الآن.

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