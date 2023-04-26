محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول، اليوم الأربعاء، ضيفًا على وست هام بملعب لندن الأولمبي، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود صلاح، هجوم الريدز أمام المطارق، ويعاونه كل من، الهولندي كودي جاكبو، والبرتغالي ديوجو جوتا، على أن يتواجد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز على مقاعد البدلاء.

ويدخل الفرعون المصري، اللقاء، بمعنويات مرتفعة بعدما جلب لفريقه 3 نقاط ثمينة بالفوز على نوتنجهام فورست بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الماضية من البريميرليج، حيث أحرز الهدف الثالث للحمر وهو هدف الانتصار.

تشكيل ليفربول

وجاء تشكيل ليفربول، على النحو التالي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز

وفي الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يأتي وست هام في المركز الرابع عشر وفي رصيده 34 نقطة.