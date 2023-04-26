حملة نظافة وتجميل مكبرة بمركز الحسنة بوسط سيناء

قام رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم الأربعاء، بمتابعة إستكمال حملات النظافة والتجميل وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الشوارع والطرق العامه بقرية بغداد، في إطار تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين خاصه في القطاعات التي تمس حياتهم اليومية، وذلك من أجل راحتهم طبقا لتوجيهات محافظ شمال سيناء وبتعليمات من المدير العام سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وقام فريق عمل النظافة والتجميل بالمجلس بتنفيذ حملة مكبره اليوم لإستكمال أعمال النظافة والتطوير والدهانات للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية، وتم ذلك تحت إشراف من رئيس المركز والمدينة وبمشاركة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ومحمد عبد الرحمن مدير قسم البيئة والأزمات بالمجلس.

استهدفت الحملة أعمالها برفع وإزالة جميع التراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامه بالقرية بالإضافة إلي دهان وترميم البلدورات بالطرق العامة.

ووجه رئيس المركز والمدينة علي أن تستكمل الحملة فعالياتها بمختلف نطاق الشوارع والطرق الرئيسية بالقرية.

كما أكد أنه يتم تقديم جميع سبل الدعم الممكنه وتوفير الإمكانات اللازمة للنهوض بمستوي منظومة النظافة والتجميل بشوارع وميادين مدينة الحسنه والقري التابعه لإعادة الواجهة الحضارية للمدينة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة والصحه العامة للمواطنين.