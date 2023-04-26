أمين مركز الحوار العالمي يعقد لقاء مع رئيس أساقفة بانغي

عقد الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي - كايسيد اجتماعاً اليوم مع رئيس أساقفة بانغي، الكاردينال ديودوني نزابالاينجا، لمناقشة الدور المحوري للحوار بين أتباع الأديان في تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم.

خلال اللقاء، ناقش الطرفان مشاركة الكاردينال نزابالاينجا في النسخة الثالثة من (حوارات مافرا) التي ينظمها معهد النهوض بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي IPDAL واستكشفا فرصًا جديدة للتعاون، وأقرّا ضرورة بذل الجهود المشتركة في معالجة القضايا الملحّة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

كما شهد اللقاء مشاركة د. روي فاليريو، أسقف القوات المسلحة البرتغالية. حيث أكد بدوره أهمية التبادل المثمر للأفكار والخبرات في تمهيد الطريق نحو المزيد من علاقات التعاون والجهود المشتركة من أجل منع نشوب النزاعات وحلها.