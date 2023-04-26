الزمالك يصل استاد القاهرة لخوض لقاء سيراميكا في الدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للأبيض على تفقد أرضية ستاد القاهرة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – محمد طارق – حاتم محمد “سكر”.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

يأتي الفريق الأبيض قبل مواجهة سيراميكا في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.