محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بمنظومة توريد القمح

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بمنظومة توريد القمح لموسم ٢٠٢٣، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و مديري مديريتى التموين والزراعة ومدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من استعدادات لهذا الموسم الذى سيستمر حتى نهاية أغسطس ٢٠٢٣ ،والتأكد من جاهزية الشون والصوامع البالغ عددها ٩ على مستوى المحافظه تتبع البنك الزراعى ومطاحن شرق الدلتا و مضرب أرز الزرقا، وذلك لاستقبال الكميات التى سيتم توريدها من الاقماح ، وتم استعراض كافة الجهود المبذولة بتلك المنظومة وكذلك اجمالى المساحة المزروعة من القمح التى بلغت ٣١ الف فدان و٢ قيراط .



وفى هذا السياق، بحثت محافظ دمياط الإجراءات الخاصة بتوريد القمح وفقًا للضوابط المنظمة لتلك المنظومة والتى جاءت بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، وما تم توريده حتى الأمس باجمالى ٢١٢ طن و٣٣٩ كيلو جرام ، وكذا آلية التوريد و الاستلام والتخزين.

ووجهت “عوض” بتكثيف الجهود لتحقيق المستهدف توريده من الاقماح ، وسرعة سداد مستحقات المزارعين ووفقًا للأسعار التى أعلنت عنها الوزارة للأردب.

وفي شأن مختلف، استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة ، بينما غادر 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) التى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال ، والسفينة ( OXANA V ) التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 186 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .