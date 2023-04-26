انطلاق حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية الخرطوش بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلق منذ قليل حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية الخرطوش بأحد الفنادق فى المدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.



وتستضيف مصر البطولة في الفترة من ٢٥ ابريل الجاري وحتى ٥ مايو المقبل على ميادين الرماية بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، بمشاركة ٤٥٠ رام ورامية من ٥٩ دولة.



حضر حفل الافتتاح الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب أيمن نعيم مدير ادارة المشاة بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب مصطفي عبد الفتاح محمد مساعد رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، والشيخ سالمان حمود الصباح رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية.

كما حضر الحفل إيضا المهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، وميليس جيراد المندوبة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية، واسلام سعيد مدير ادارة الرعاية والمؤتمرات بالبنك الأهلي المصري، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة روابط الرياضية.