الدولي للمطارات: أوروبا استعادت 93% من حجم المسافرين

أصدر المجلس الدولي للمطارات (ACI Europe)، تقريرا اليوم الأربعاء، أكد خلاله أن المطارات الإقليمية في أوروبا استمرت في التحسن الإيجابي منذ بداية العام، حيث استعادت ما يقرب من 93 % من حجم الركاب ما قبل تفشي الوباء مقارنة بنسبة 87 % للمطارات الرئيسية وكبيرة السعة.

وقال المجلس، إن هذا النمو يعكس ديناميكيات حركة السفر المدفوعة بالطلب الترفيهي وخاصة زيارة الأصدقاء والأقارب، ومدفوعًا أيضًا بتوسع شركات النقل منخفضة التكلفة للغاية واعتمادها بشكل أساسي على الأسواق داخل أوروبا.

وأضاف المدير العام للمجلس أوليفييه يانكوفيتش، إن موسم الصيف هذا العام يبدو إيجابيًا للغاية بالنسبة للمطارات الإقليمية بشكل عام، حيث تشهد سعة مقاعد شركات الطيران أعلى قليلاً من مستويات ما قبل الوباء، ويواصل الطلب من الركاب تحدي الضغوط التضخمية، ولا سيما الزيادات القياسية في أسعار تذاكر الطيران.

وتابع يانكوفيتش: "وفي الوقت نفسه، تراجعت مخاطر التعطيل عبر النظام البيئي للطيران، هذا هو نتيجة التخطيط المبكر، والتوظيف المكثف وتحسين الأجور على الرغم من أن قدرة إدارة الحركة الجوية (ATM) والإضرابات الجماعية لا تزال مصدر قلق كبير في بعض البلدان".

وأشار إلى أن انتعاش حركة السفر جاء مع مزيد من التقلبات والمزيد من عدم المساواة بسبب زيادة المنافسة في المطارات على مستوى عموم أوروبا، حيث يتحول السوق نحو شركات الطيران الأقل قوة ولكن لديها القدرة على النزول بالأسعار، موضحا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية واليوم، تم تخفيض رسوم الخدمة التي حددتها المطارات الإقليمية بالقيمة الحقيقية، بعد تعديلها مع التضخم، حيث انخفضت بنسبة 13.4 % مقارنة بمستويات عام 2019، وفي الوقت نفسه، كانت هناك زيادة في رسوم شركات الطيران بنسبة +26 % استمرت حتى الآن.

وأوضح التقرير، أنه وفقًا لاعتماد كربون المطارات، تم اعتماد ما مجموعه 207 مطارًا إقليميًا في جميع أنحاء أوروبا لإدارة الكربون وخفضه مقارنة بـ 146 مطارًا قبل عام، لافتا إلى أن جميع المطارات الإقليمية معرضة بشكل خاص لتأثير FIT FOR 55 (هدف الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 % على الأقل بحلول عام 2030)، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع التدابير ذات الصلة تنطبق بالكامل إلى الطرق العابرة لأوروبا التي يعتمدون عليها.

وتظهر الأبحاث التي قدمتها Oxera7 أن الطلب من الركاب في المطارات الإقليمية سينخفض ​​بنسبة تقترب من 20 %، مما يضر حتماً بالاتصال الذي توفره لمجتمعاتهم، ووفقًا لرئيس المجلس الدولي للمطارات والرئيس التنفيذي لمطار إنسبروك، ماركو بيرنيتا، فإن المطارات الإقليمية تستحوذ الآن على 35 % من إجمالي الاتصال الجوي المباشر في أوروبا، ارتفاعًا من 29 % قبل عشر سنوات.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن هناك حاجة إلى استراتيجية أوروبية بشأن الاتصال الجوي الإقليمي المستدام، مما يضمن أن يصبح الطيران الإقليمي بسرعة قاعدة اختبار لإزالة الكربون من الطيران.