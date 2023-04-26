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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تتحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض أول مران

بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
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تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، إلى ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء،  الذي يستضيف مران الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة ڤيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في المغرب، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي يوم السبت القادم.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

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