المتحدث باسم صحة السودان لـ "البوابة نيوز": 152 قتيلًا و2216 إصابة موثقة في 12 يومًا

كشف الدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم بالعاصمة السودانية؛ عن آخر الإحصائيات بشأن القتلى والمصابين من بين العسكريين والمدنيين في ولاية الخرطوم؛ مُنذ بدء اندلاع الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو - حميدتي.

وقال "عبد الرحمن في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": إن إجمالي عدد المُصابين في الخرطوم مُنذ السبت 15 أبريل وحتى الآن بلغ 2216 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات الموثقة 152 قتيل. مُشيرًا إلى أن عدد حالات القتلى يتم توثيقها من خلال "إصدار شهادة وفاة أو عبر أورنيك التحويل للمشرحة".

وعن أعداد المصابين والقتلى من بين المدنيين والعسكريين، أكد "عبد الرحمن": إن عدد المصابين من العسكريين 258 من إجمالي 2216 حالة أما عدد القتلى من العسكريين بلغ 21 قتيلًا من إجمالي عدد القتلى والبالغ عددهم 152، مُشيرًا إلى أن أغلب الإصابات والقتلى من بين المدنيين

ولفتً إلى أن هذه الأرقام من الحالات التي وصلت للمستشفيات وغير شاملة للحالات التي لم ترد إلى المستشفيات سواءً الحكومية أو الخاصة.

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وأضاف، أن إجمالي مجموع العمليات التي تم إجراؤها للمصابين سواءً في المستشفيات الحكومية أو الخاصة في الخرطوم، بلغت 449 عملية؛ منها 370 عملية تم إجراؤها في مستشفيات تابعة لـ الحكومة السودانية، و79 عملية تم إجراؤها في مستشفيات القطاع الخاص بالعاصمة السودانية الخرطوم. لافتًا إلى أن نوعية العمليات التي تم إجرائها تتلخص في "استخراج الأعيرة النارية والمقذوفات من الرأس والعنق والصدر والبطن والحوض، إضافة إلى الكسور المُركبة".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم مقر العاصمة السودانية، لـ "البوابة نيوز" أن عدد الحالات الخطرة التي لا تزال محتجزة داخل غرف العناية المركزة بلغت 51 حالة، منهم 26 في مستشفيات القطاع العام السوداني؛ و25 حالة بالعناية المركزة في مستشفيات القطاع الخاص.

وزارة الصحة السودانية: 4193 إصابة و 512 وفاة بولايات السودان

في سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا كشفت فيه عن إجمال أعداد الإصابات والقتلى الناجمة عن الصراع المسلح في السودان في الفترة ما بين 15 - 25 أبريل 2023.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد الإصابات في السودان بلغ 4193 حالة إصابة؛ فيما بلغت عدد الوفات 512 حالة. ولفت البيان إلى أن 2403 حالة إصابة في ولاية الخرطوم؛ أما القتلى في الولاية ذاته بلغ 169 حالة خلال الفترة ما بين 15 - 25 أبريل 2023.

وأشار إلى أن 4 ولايات في السودان تأثرت بالأحداث أمس الثلاثاء، هى "الخرطوم ، جنوب دارفور ، غرب دارفور ، وسط دارفور"، وتم رصد 3 وفيات و23 إصابة بولاية الخرطوم أمس الثلاثاء.