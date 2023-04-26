تحصيل الإيجارات إلكترونيًا بحي المناخ في بورسعيد

شنت لجان التحصيل الخارجي بحي المناخ في محافظة بورسعيد، حملات مكبرة، اليوم الأربعاء، للمرور على الوحدات السكنية نطاق الحي، لتحصيل مستحقات الدولة من إيجارات ومتأخرات إلكترونيًا.

كما وزعت اللجان إنذارات لتنبيه المتأخرين عن السداد، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، بناءا على توجيهات الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، والذي سبق وشكل لجان من الإدارات المعنية بالحي للتحصيل الخارجي مجهزة بالماكينة الإلكترونية للدفع والمتصلة بنظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وأوضح رئيس الحي أن التحصيل الإلكتروني يأتي تماشيًا مع المنظومة التكنولوجية والرقمية الجديدة التي تشهدها بورسعيد، كأحد خطوات التنمية المستدامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وسهولة الحصول عليها.