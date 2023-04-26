تقديم الرعاية الطبية المنزلية لـ73,8 ألف شخص بمحافظات التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نتائج مبادرة “رمضان بصحة لكل العيلة” للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك وأيام إجازات عيد الفطر، مشيرة إلى تخطي تحقيق مستهدفات المبادرة بنسبة 106%، ونجاحها في تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن المبادرة نجحت في تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لـ 73,843 ألف مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، إضافة إلى تسليم 88,913 ألف جرعة دوائية من الأدوية المزمنة للمرضى بمنازلهم.

وأضافت الهيئة أنه شملت نتائج المبادرة تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من 350 ألف مواطن من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الأربع حول أهم الإرشادات الصحية والأنظمة الغذائية السليمة، كما لفتت إلى تحويل 2570 منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة إلى مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات لاحتياجهم للمستويات الأعلى في الخدمة أثناء الكشف بالمبادرة.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بنجاح مبادرة “رمضان بصحة لكل العيلة”، وتخطي تحقيق مستهدفاتها بنسبة 106%، مثمنًا جهود كل القائمين عليها، وموجهًا الشكر إلى كل الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، والبالغ عددها 135 فريق طبي، لتنفيذهم أعمال المبادرة على أكمل وجه، وتحقيق أهدافها.

وتابع السبكي: أن المبادرة ساهمت في تعزيز ثقة المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة من قِبل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تساهم في تعزيز مبدأ الصحة والوقاية للأفراد من الأمراض المزمنة أو مضاعفاتها، مؤكدًا أن حملات طرق الأبواب هي الأكثر نجاحًا وتأثيرًا في المجتمع.

تجدر الإشارة، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية كانت أطلقت مبادرة “رمضان بصحة لكل العيلة” للرعاية الطبية المنزلية المجانية للمنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، كما امتدت المبادرة لتقديم خدماتها أيام أجازة عيد الفطر، وذلك في إطار جهود الهيئة لتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.

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