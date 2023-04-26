بسبب لعبة بـ15 جنيها.. تفاصيل مقتل حداد على يد عاطل بالمرج

شهدت محافظة القاهرة أحداثا ساخنة فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهد شارع ابراهيم الجزار بدائرة قسم المرج، جريمة قتل بشعة أقدم فيها مسجل خطر يدعي محمود البرديسي علي قتل حداد يدعي ناصر الرفاعي 51 عامًا وإصابة نجله مؤمن 25 عاما.

كانت بداية الواقعة عندما استوقف المتهم الذي يدعي محمود، سائق التوك توك " ناصر" وطلب منه أن يقوم بتوصيله الي منطقة ما، لكن سائق التوك توك رفض توصيله بحجة أنه مشغول بتوصيلة أخري، لكن في حقيقة الأمر أن سائق التوك قصد عدم ركوب المتهم معه بسبب سوء سلوكه وانه مسجل خطر وهارب من حكم بـ10 سنوات، ليغضب المتهم عندما رفض سائق التوك توك توصيله، ويقرر سرقة أحدي اكسوارات التوك توك " وهي عبارة عن لعبة توك توك صغيرة موجودة داخل التوك توك" كان قد اشتراها ناصر يوم العيد بـ15 جنيهًا.

لتنشب بعدها مشاجرة بالأيدي بين الطرفين وتدخل الأهالي لفض النزاع بين الطرفين.

لكن يبدو ان المتهم عقد العزم على اعادة المشاجرة مرة اخري، ففي مساء اليوم توجه المتهم وصب عليه غضب الكون وبدأ يوجه السباب والشتائم الي سائق التوك توك اسفل منزله، ليخرج له والده ويحاول تهدئة الموقف وأن يطيب خاطر المتهم، كي ينهي المشكلة، لكن المتهم طلب ان يخرج له سائق التوك توك وثار أكثر فأكثر وخلال الحديث ، أخرج المتهم سكين من طيات ملابسه وطعن والد السائق الذي يعمل حدادًا ويدعي ناصر الرفاعي ويبلغ من العمل 51 عامًا طعنتين نافذتين بالصدر، ليلقي مصرعه في الحال.

واثناء دفاع نجل الضحية عن ابيه شرع المتهم ايضا في قتله واصابه بطعنه ناذة في الظهر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "متوفى" متأثراً بإصابته بطعنه نافذه بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم ، مقيمان بدائرة القسم ) أثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وسؤال المصاب، أقر بحدوث مشاده كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته.

عقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه ( سائق "توك توك" "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم ) وأنه وراء إرتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة , وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.