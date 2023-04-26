محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع المتابعة الأسبوعي

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات.

واستهل الاجتماع بالسلام الجمهوري، وهنأ المحافظ الجميع بالذكرى 41 لتحرير سيناء مشيدا بجهود الدولة في تعمير وتنمية سيناء، شمالا وجنوبا، وأعرب عن سعادته بالتنمية التي تجرى على أرض سيناء شمالا وجنوبا بعد تطهيرها من الارهاب، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت المحافظ لحضور وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي تواكبا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ثم شدد المحافظ على إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومواعيد تخفيف الاضاءات بشوارع المدن باستثناء مدينة شرم الشيخ يجرى مد فترة الإضاءة ساعتين إضافيتين.

كما طالب المحافظ بضرورة تحقيق الانضباط وخاصة في مواعيد حضور وانصراف العاملين وشدد علي العمل الجاد لصالح المواطن.

ناقش المحافظ خلال المؤتمر موقف التقنين بمدن المحافظة، كما ناقش فودة إجراءات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية وتم استعراض معايير وآليات تقييم المشروعات والفئات المستهدفة للمشروعات وفئاتها كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة وشركات ناشئة، وايضا تم عرض شروط وآليات المشاركة، حتي اخر مايو 2023.

كما تابع المحافظ موقف الاستعدادات الخاصة منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023، بالإضافة إلى استعراض موقف الإنتهاء من أعمال التصالح لعدد 25 ملف تصالح بمدينة دهب.

كما جرى عرض موقف نقل وتجميع عدد 500 صوبة في مكان واحد بمدينة طور سيناء بمزرعة 30 يونيو مع دراسة إمكانية زراعة أماكن الصوب المنقولة بزراعات مكشوفة.

وجرى استعراض موقف دهانات العمارات بطريق البنوك بطور سيناء في كلا الاتجاهين، كما تم مناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق والمتسبب بها الإبل بالمحافظة.

كما جرى عرض موقف موضوعات تطوير العشوائيات والتي تم تجهيزها تمهيدا للعرض علي المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية.

كما جرى أيضا عرض موقف أعمال التشطيبات الخاصة بقرية التراث والمنطقة المحيطة بالمبنى الرئيسي الداخلي وجاهزيتها للافتتاح وكذا عرض موقف التجميل بالجزيرة الوسطى بالطريق الأوسط بشرم الشيخ،وموقف ساحات الإنتظار( الباركينج) بالمدينة.