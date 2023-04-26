ضبط 3 أشخاص غسلوا 40 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة بقنا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمكنت بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية وشراء العقارات والسيارات.

وأضافت: وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت أنه يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.