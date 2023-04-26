"تيك توك" يضيف صورا رمزية بالذكاء الاصطناعي قريبا

أعلن تطبيق تيك توك عن فكرة جديدة من نوعها ستنفذ في القريب العاجل تتضمن بإنشاء صور رمزية "أفاتار" بالذكاء الاصطناعي، حيث لا تختلف عما يمكنك إنشاؤه باستخدام تطبيقات التعلم العميق مثل Midjourney أو Lensa.

تسمح الأداة، وتسمي AI Avatars، بتحميل من 3 إلى 10 صور لنفسك والاختيار من بين 5 أنماط فنية.

وسيتم بعد ذلك إنشاء ما يصل إلى 30 صورة رمزية منفصلة في بضع دقائق، ويمكنك بعد ذلك تنزيل صورة واحدة، أو أكثر من صورة لاستخدامها كصورة للملف الشخصي أو في قصص حالة المستخدم .

و بالرغم من أن الأنماط محدودة أكثر مما يمكنك الحصول عليه في Lensa، فإن النتائج تبدو ناجحة وجيدة ، ولن تسمح لك تيك توك باستخدام الميزة إلا مرة واحدة يوميا لتجنب التحميل الزائد على الخوادم.

ورغم أن الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها غير ضارة، إلا أنها لا تخلو من بعض الجدل. وبالنسبة إلى كل من Lensa وMidjourney، اشتكى الفنانون من أن الذكاء الاصطناعي قد أخذ عينات من أعمالهم وقام بتقليدها في بعض الأوقات وذلك في وقت سابق من هذا العام، مما ادي الي اقامة Getty دعوى قضائية ضد Stable Diffusion، مدعية أنها كانت تقوم بسرقة بياناتها لتوليد الفن، بحسب موقع إن غادجيت.