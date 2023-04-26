محافظ شمال سيناء: سباق الهجن ينطلق للمرة الثانية بعد توقف 12 عامًا

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن المهرجان يقام على مدار يومين بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومي وذكري تحرير سيناء، وبحضور عدد من الدول العربية والمحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق.

وأشار المحافظ إلي أن هذا السباق يعد الثاني الذي تشهده العريش بعد توقف لنحو 12 عامًا بسبب الظروف التي مرت بها محافظة شمال سيناء، لافتًا إلى توزيع الجوائز علي أصحاب المراكز العشرة الأولي بكل شوط، بعد زيادة قيمة المكافآت.

وافتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهرجان العربي للهجن، علي مضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، بحضور اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مشيرة خطاب وزير التعاون الدولي السابق، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأعضاء المجموعة البرلمانية ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمواطنين.

ورحب وزير الشباب والرياضة بجميع المشاركين فى المهرجان العربي للهجن والذى يتزامن إقامته مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، والتواجد المكثف من قبل أبناء سيناء فى الأنشطة والمشروعات التى تنفذها الوزارة بالمنشآت التى يتم زيارتها ضمن سلسلة البرامج التى تنفذها الوزارة بشكل موسع بالمحافظات الحدودية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى الاهتمام برياضة الهجن التى تلقى قبولًا واسعًا من قبل الممارسين لها، والعمل على توفير المضمار الرياضى المخصص لها فى المحافظات الحدودية التى تشتهر بتلك الرياضة التراثية والعريقة.

وأعلن وزير الشباب والرياضة، عن تطوير مضمار ونادي الهجن بالعريش، واقامة فندق على الطراز البدوي بالنادي، لافتا الى اهتمام وزارة الشباب والرياضة برياضة الهجن حيث انها الرياضة المفضلة لدى قطاع كبير من أبناء وشباب شمال سيناء.

ووجه الشكر للمجموعة الوزارية علي الدعم المتواصل لشمال سيناء وأهلها، مشيدًا بالدور الذي تقوم به قواتنا الباسلة علي ارض سيناء، مؤكدًا على اهتمام فخامة الرئيس بسيناء وأهلها والتوجيه بتنفيذ مشروعات تنموية كبري في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الشباب والرياضة.

وأكد الشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن السباق أقيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء أحد ثمار نصر أكتوبر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، علي الاهتمام بتلك الرياضة، وحضور مهرجان الهجن بشرم الشيخ كأول رئيس مصري يهتم بتلك الرياضة.

وأشار الي ان سباقات الهجن رفعت اسعار الإبل من ١٥ الف جنيه إلى ٢ مليون جنيه لبعض الهجن، لافتا الي مشاركة ١٢٨٠ جمل من مختلف الأعمار بالسباق. وأضاف حمدان، أن سباق الهجن يعمل على الرواج السياحى لمحافظة شمال سيناء، الى جانب الرواج الاقتصادى للأدوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا على أن المهرجان يتضمن عدة أشواط على مدار يومين لمسافة 3 و5 كيلومترات، بجانب عقد مسابقة "مزايين الهجن"، وتعنى اختيار أجمل الهجن ضمن فعاليات المهرجان.