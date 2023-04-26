اتحاد الكرة يعلن “وديات” الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا للشباب

يواصل مسئولو اتحاد الكرة المصرى، الاتفاق مع عدة دول افريقيا لخوض مباراة ودية مع منتخبات بلادها خلال معسكر المنتخب الاوليمبي الاخير استعدادا لأمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة.

وعلمت البوابة نيوز من مصدر خاص بالجبلاية ان اتحاد الكرة سيعلن خلال يومان عن المنتخب الذي سيواجه الفراعنة الصغار وديا قبل انطلاق فعليات أمم أفريقيا.

وشدد البرازيلي ميكالي على مسئولو اتحاد الكرة أن تكون المباراة الودية دولية وليست محلية.

ووافق مسئولو اتحاد الكرة، على مطلب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بإقامة معسكر تدريبي مغلق للفريق يبدأ غدا الخميس ويستمر إلى 30 أبريل الجاري، في إطار استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.