قمة البريميرليج..ساكا وجيسوس يقودان تشكيل أرسنال أمام السيتى

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "الاتحاد"، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتى، نظيره ارسنال ، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المفترض ان يضع هذا اللقاء ملامح بطل البريميرليج هذا الموسم، حيث يتصدر آرسنال جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي .



يدخل ارسنال اللقاء وفى مقدمة تشكيله المتوقع ثنائي مانشستر سيتي السابق جابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشينكو.



جاء تشكيل ارسنال المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: رامسديل .

خط الدفاع: زينتشينكو - جابرييل - هولدينج - وايت.

خط الوسط: تشاكا - بارتي - أوديجارد - مارتينيلي.

خط الهجوم: ساكا - جيسوس.